三貂嶺生態友善隧道再傳捷報名揚世界，榮獲國際著名景觀設計媒體網站Landezine舉辦「Landezine International Landscape Award」(LILA)2023年度大獎，以其獨特的設計理念和對當地生態的尊重，從眾多卓越參賽作品中脫穎而出。

由新北市政府施作的三貂嶺生態友善隧道於去年完工，工程保留現場自然原貌，透過創新的手法將工業遺址轉變為具有人文歷史的公共空間，完美結合自然與現代城市元素，受到各界矚目，規劃設計團隊達觀規劃設計顧問有限公司景觀設計師吳忠勳、法國MICHELE＆MIQUEL建築與景觀設計事務所、及設計師藍傑鴻等，特別幫三貂嶺生態友善隧道工程取名「THE DARK LINE」參加「Landezine國際景觀獎」，讓新北揚名國際。

本工程設計師吳忠勳表示，三貂嶺生態友善隧道「THE DARK LINE」，巧妙地回應景觀設計中經常被忽視的簡單空間事實，利用突破傳統的創新作法，考量光線變化條件、周圍植被、形態和文化記憶的空間事實等諸多要素。他不諱言地說，以往創新作法在公共工程中不太容易推動，而本案在與市府多次討論，創新作風備受市府肯定，甚至侯友宜市長也多次到場關心，給予施工單位鼓勵打氣，是團隊的創新作風可以推動的最大動力。這次獲獎是從270件優秀參賽作品中脫穎而出，代表台灣參賽並贏得殊榮。

Landezine國際景觀獎於 2016年起每年舉辦一次，目的在表揚世界各地景觀建築領域中最有趣、最先進的景觀設計和空間作品，並將作品推廣和分享於國際。

新北市政府工務局表示，三貂嶺生態友善隧道是全國首座採鋼筋作為自行車道兼供步道使用的歷史建築，透過創新作風將工業遺址轉變為多功能的公共空間，更在施工過程小心地保存並展現自然生態及歲月痕跡，有效地促進人與自然和諧共存，且引起大眾對於生態保護的關注。

負責施工的新工處指出，「三貂嶺生態友善隧道」完工啟用以來，陸續贏得法國建築師境外設計大獎 GRAND PRIX AFEX 2023 AWARDS、 WLA ＃2023世界景觀設計獎，本次已是第3度榮獲國際級獎項，凸顯景觀設計在塑造公共環境的重要性，也代表透過創新的設計和對環境的尊重，不但可以打造更美麗、更持續的風貌，同時兼顧環境保護維持美好的生態。