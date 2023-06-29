捲起一陣生成式人工智慧(AI)風潮的ChatGPT最近爆發金融機構客戶個人資訊外洩疑慮，美國已有一家律師事務所已向加州北區聯邦法院提起集體訴訟，指控OpenAI和微軟使用網路抓取的資訊來訓練ChatGPT時，嚴重侵犯了無數人的版權和隱私，要求ChatGPT所屬的公司賠償30億美元。

據《快科技》報導，訴訟中指出，儘管制定了購買和使用個人資訊的協定，但是OpenAI和微軟系統性地從網路上竊取了3000億個單詞，包括數百萬組未經同意而獲取的個人資訊。這些個資包括帳戶資訊、姓名、聯繫方式、支付資訊、聊天記錄等隱私資料都在未經許可的情況下，被OpenAI和微軟收集、存儲、共用和披露。

報導說，ChatGPT與其他生成式人工智慧的興起，激發人們對這項技術前景的強烈興趣，但是同時也引發一場關於隱私和錯誤資訊的軒然大波。人們都在討論人工智慧的潛力和危險，因為這些產品引發了人們對創意產業未來以及區分事實和虛構能力的質疑。

隨著ChatGPT使用量快速增長，Alphabet（谷歌母公司）、微軟、Meta等全球科技巨頭也開始提心吊膽，他們正採取措施防範ChatGPT可能導致的敏感性資料洩露風險。