北市一名廖姓男子及陳姓男子去年到酒吧喝酒，認識一名女子小花（化名），後來小花喝掛，被廖男、陳男等4人送到汽車旅館休息，未料，廖男及陳男竟起色心撿屍小花。士林地院審結，依犯乘機性交罪，各處廖男及陳男有期徒刑3年6月。可上訴。

判決書指出，廖男及陳男於2022年9月某日凌晨間前往北市一間酒吧消費，期間認識小花，在小花喝到不省人事後，廖男、陳男等4人分別搭乘計程車，將小花載到汽車旅館休息。

未料，廖男及陳男見小花幾乎無意識，廖男先脫下小花的褲子，對小花性侵得逞，陳男見狀也跟著性侵小花得逞。小花清醒後發覺不對勁，前往士林分局報案，全案經由士林地檢署偵結起訴。

士林地院審理時，法官指出，廖男及陳男本來不認識小花，只是案發前喝酒認識，也無親密互動，就只為了滿足個人慾望侵犯喝醉的小花，已經造成小花身心受創，且小花案發後曾表示自己面對聚會都覺得很可怕，很長一段時間不敢去學校，傷害已經造成，不管2男支付多少和解金都沒意義等語，審酌後依犯乘機性交罪，各處廖男及陳男有期徒刑3年6月。可上訴。

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