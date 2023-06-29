今年上半年民間參與公共建設成效出爐！財政部統計今年上半年份推動成果，在各機關共同努力下，民參案件簽約44件，民投金額達822億元，其中依促進民間參與公共建設法辦理案件有30件，民間投資116億元，預估累計至今年底，民參案件可逾90件，民投金額上看1800億元。

財政部表示，今年上半年民參推動成果，就民投金額分析，分別由交通部以402億元及台南市政府的75億元分列中央部會及地方政府第一名。其中，交通部以高鐵新竹車站特定區開發經營案及台中港、高雄港區開發等案獲得中央部會冠軍，台南市政府則以城西焚化爐BOT案拔得頭籌。

2022年底《促參法》修法新增促參公共建設類別，包含影視音設施、綠能設施、資源循環再利用設施及數位建設等，公共建設類別從原本的14類21大項，增加至15類24大項，擴大促參案源範疇，鼓勵各部會及地方政府引導民間資金參與該等類別之公共建設，以符國家政策發展及產業發展趨勢。