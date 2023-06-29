黑人陳建州遭女星大牙指控多年前兩人到香港出差時，黑人曾到她飯店房間性騷擾她，而黑人與老婆范瑋琪第一時間否認指控，並向大牙提出民事訴訟，女星郭源元也爆曾被黑人帶回家中強壓，范瑋琪發聲表示家中只有一張床，懷孕期間很少出門反駁郭源元說法，更說黑人滴酒不沾，不料卻被翻出過去婚宴黑人自爆有喝酒。

范瑋琪表示「從小到大認識黑人的朋友都知道他滴酒不沾，而我懷孕期也不可能喝酒」，似乎在打臉郭源元的說法，既然都不喝酒，那家中應該不會有威士忌，不過網友翻出當年黑人和范瑋琪婚宴時，黑人對著媒體透露婚禮前非常緊張，「這幾天晚上有偷偷含一口威士忌」，畫面被翻出後網友紛紛表示：「黑人是含幾口，不是喝幾滴而已啊」、「誰喝酒喝一滴」、「台籃圈還能不喝，別鬧了」、「一滴是不喝的，要就是一口」，不過也有人認為他為了婚禮破戒情有可原，不代表之後行為「為了婚禮喝一點很正常」、「婚禮是例外啦不要太嚴格」。

范瑋琪為黑人發聲。（圖／范瑋琪facebook）

而近期綜藝中，黑人和朋友一起去士林區的景觀餐廳，當時他們點的都是奶昔，沒有酒精飲料，因此近年私下究竟有沒有喝酒無從判斷。

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