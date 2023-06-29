銀行局指出，今年上半年裁罰案件13件較去年增加6件、裁罰金額3,879.5萬元，較去年增加2,199.5萬、年增130.92％。裁罰金額前三大案依序為：中信銀行因辦理客戶調高網銀轉帳及ATM提領日限額作業缺失，開罰2,000萬元；台新銀行因理專與客戶間有異常資金往來和不當行為，開罰800萬元；花旗（台灣）銀行因理專推介並代客戶投資行外金融商品，開罰600萬元。

保險局指出，今年上半年裁罰案件達20件、裁罰金額3,450萬元，就案件量來看持平，金額則較去年同期的2,210萬元增加56.10％，前三大案為：三商美邦人壽因投資反向ETF缺失，被罰480萬元；其次是國泰人壽轉投資印尼Mayapada銀行未落實投後管理作業，被罰240萬元；另新光人壽因一般業務金檢缺失，被罰240萬元。

證期局指出，就證券、投信投顧、期貨業來看，今年上半年裁罰件數為24件、金額1,364萬元，不論件數與金額都比去年多，而上市櫃公司裁罰件數為84件，較去年減少15件，但金額2,184萬較去年多258萬元，整體證券、投信投顧、期貨業與上市櫃公司合計被罰108件、金額3,548萬元，較去年少10件、但金額多了690萬元。

前三大罰單分別為：康和證券因一般金檢遭查到違反公司治理且未落實執行內控制度，挨罰144萬元，第2大及第3大罰單都由街口投信包辦，分別因為原油正2期貨ETF配售不公挨罰120萬元、未依內規編製投資決定書等缺失挨罰102萬元。