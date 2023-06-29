黑人陳建州遭大牙周宜霈控訴性侵未遂，本人火速澄清，提告並求償1000萬元表清白。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉29日就表示，「『#MeToo』本來有機會變成台灣社會上的進步力量，黑人現在找個律師來個一千萬來告大牙，把整個事情都擋掉了，我是關心這個點，這才是最讓我火大憤怒的地方」，引發討論。

吳子嘉29日在中天節目《新聞千里馬》中表示，「我不是關心一個個案，我從來沒對個案發言過，因為我不是娛樂圈的記者，我不知道事情的來龍去脈，但黑人這一招出來多壞，會讓大牙退而止步，會讓所有被欺負的受害者就不敢說話了」，吳子嘉更強調，「這個『#MeToo』的火如果燒起來，台灣會進步，你看前面的政界燒了一大堆，現在到娛樂圈更嚴重了，這個運動起來之後，變成一個道德重整的可能性，這對國家的影響太大了」。

吳子嘉更說，「結果黑人現在找個律師來個一千萬來告大牙，搞什麼名堂嘛？他這樣一搞會把整個運動都砍掉，會停下來，『#MeToo』本來有機會變成台灣社會上的進步力量，給黑人一搞耍流氓、惡勢力，把整個事情都擋掉了，我是關心這個點，這才是最讓我火大憤怒的地方」。

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