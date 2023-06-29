這樣的行為真的算是「媽寶」嗎？一名女網友痛訴，每周都要和18歲的男友搭火車去補習，未料男友整路都在傳訊息和媽媽報備行蹤，讓她覺得簡直就像是媽寶，氣得狂飆髒話，直說：「我都懷疑他還在喝奶嗎」、「根本變態」。不過貼文曝光後，有一派網友力挺男方，怒嗆原PO：「自己沒家教還要別人和妳一樣」。

原PO在《匿名公社》發文表示，每個周休假期，她都要和男友一起搭火車去補習，沒想到因此發現男友是「媽寶」，抵達火車站要報備、到補習班也要報備，讓原PO覺得很崩潰：「只差沒跟他媽說中午吃什麼、喝什麼，跟有沒有拉屎」。

原PO表示，其他生活瑣事男友大致都能自己決定，不過光是報行蹤就讓她狂翻白眼，「我都懷疑他還在喝奶嗎？」不過，男友反而認為這樣的行為很正常，也能讓媽媽覺得安心，原PO一聽忍不住飆罵髒話，「都18歲了還不放手根本控制狂，到底有多怕兒子走丟啊，根本變態」。

貼文曝光後，引來網友回應，「媽寶一堆，有什麼奇怪？」、「現在的人沒有自主能力已經是家常便飯了」、「什麼樣的父母教育出來什麼樣的子女」；不過卻有更多人力挺男方，「跟你交往是不是要跟父母斷絕關係往來呀」、「我過30…我媽也會奪命連環摳」、「這樣就被叫媽寶，真可憐」、「只是報平安而已，不算媽寶吧」、「妳還沒當母親過沒資格說這種話」、「妳自己沒家教，要別人也學妳沒家教」。