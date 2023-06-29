新北市先前爆發幼兒園疑似餵藥案，新北地檢署今(29日)公布板橋幼兒園36名幼童毛髮採驗結果，36人通通未檢出苯巴比妥等47種巴比妥類及苯二氮平類藥物。汐止幼兒園部分，士林地檢署昨也證實無檢出藥物，全案無罪簽結。國民黨立委參選人、台北市議員游淑慧表示，「請賴清德副總統有點擔當」，明眼人都看得出來，事件後期他都躲在發言人、黨公職背後，不直接發言，但還是那句話「還有點良心，就出來道歉！」

游淑慧今在臉書發文表示，汐止幼兒園案毛髮檢驗昨天出爐，證實學童與尿液未檢出苯二氮平類Benzodiazepine成分，全案簽結。新北地檢署今日下午也舉行記者會公布板橋幼兒園的檢測報告，採檢36名學童的毛髮，都未檢出家長疑慮的巴比妥等47種毒物成分。游淑慧說，全案雖然尚未偵結，但最令全國家長糾結的，就是孩子健康，目前已經可以稍稍寬心。

但游淑慧也說，「我已經不想一一細數過去一個月來，那些造謠生事，散佈恐慌，只為了達成政治目的的嘴臉，還是那句話，還有點良心，就出來道歉！」

游淑慧也點名，請賴清德有點擔當，其實明眼人都看得出，在事件後期，賴已經察覺苗頭不對，所以都躲在發言人，或是民進黨公職背後，不再直接發言，但別以為這樣，帳就不會算在賴頭上，說穿了，那些張牙舞爪，也是為賴助選。「民進黨，你們真的要狠到這麼沒人性嗎？連孩子的健康、父母的憂心都可以變成選舉操作。心太狠，不寒而慄。」