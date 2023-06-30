中國並非國際刑事法院成員國，沒有義務逮捕蒲亭（Vladimir Putin）。

蒲亭因被控將烏克蘭兒童遣送俄羅斯而涉犯戰爭罪，國際刑事法院（ICC）對他發出逮捕令。如果蒲亭前往南非參加金磚五國（BRICS，巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）領導人峰會，南非作為國際刑事法院成員國，有義務逮捕蒲亭。

蒲亭對所有指控一概否認。

路透社報導，南非外交部在聲明中表示，「南非將於2023年8月22日至24日於約翰尼斯堡山同市（Sandton）的山同會議中心（Sandton Convention Centre）主辦第15屆金磚五國峰會」。

南非總統府發言人馬格溫雅（Vincent Magwenya）在簡訊中向路透社證實，這代表峰會的所有議程，包括金磚五國元首出席的主要會議都將在南非舉辦。

馬格溫雅和外交部發言人均拒絕證實蒲亭是否會出席峰會。

南非官員直到上月底還曾表示，金磚五國考慮把峰會移到非國際刑事法院成員國的中國舉辦。不過，他們仍可能在最後一刻改變決定。

南非外交部長潘道爾（Naledi Pandor）27日說，蒲亭尚未回覆邀請他出席金磚五國峰會的邀請函。邀請函早在國際刑事法院3月18日對蒲亭發出逮捕令之前已寄出。