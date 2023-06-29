近期台灣再啟討論兩岸服貿談判等話題，民進黨總統參選人賴清德稱「不應該再次接受走向大陸的回頭路」，同時台灣也有人擔心重啟兩岸服貿談判會導致台灣過度依賴大陸市場。而最近有一份最新的民調指出，對於是否支持重啟服務貿易協定，有73％的民眾「傾向支持」，引發討論。

YouTube頻道《街頭有派對【木炭民調】》29日對於「您是否支持重啟服務貿易協定？」進行了網路民調，截至29日22時，已有5000人進行投票，有23％的民眾「支持」、有50％的民眾「傾向支持，但僅部分內容可接受」、有9％的民眾「沒意見」、有11％的民眾「傾向不支持，但部分內容可談看看」、有7％的民眾「不支持」。

而參與投票的網友也紛紛留言表示，「要先通過《兩岸協議監督條例》，貨貿比服貿優先，逐條審查、公開透明給大家知道才是重點」、「我支持服貿部份開放 但也要有嚴格審查」、「我覺得要下架民進黨才能理性客觀的面對問題」、「很簡單！如果政府是可信的！那我會放心贊成！如果政府不讓人信任...別說服貿了...連一個到底卻不缺電的問題，都要打上一個大問號了！」、「逐步審查，對大眾有交代才是重點，不是那種一直賣芒果乾，然後又一直吃糖衣毒藥的那種」。