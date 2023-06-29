俄羅斯響亮號、完美號2艘守護級輕型護衛艦27日在東澳外海出現，航經我東部海域，穿越南海，進入菲律賓海南部；現場另有1艘日本海上自衛隊補給艦同步跟監。前大使介文汲表示，過去中俄聯合軍演，都沒有靠近台灣海峽，針對的是日本跟美國；因此他認為，中國大陸處理台灣問題，基本上不會讓俄羅斯干涉。

介文汲今(29日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，大陸在處理台灣問題，基本上要外國不要干涉，包括俄羅斯在內。俄羅斯過去對台灣問題，有自己的利益在盤算；不過，中國大陸處理台灣問題，並不會輕易引進俄羅斯。

介文汲接著指出，過去中國大陸跟俄羅斯做海軍聯合巡演，基本上都沒有靠近台灣海峽，針對的對象是日本和美國。而往北太平洋走時，最近這1、2年，中國大陸055大驅多次出現在北太平洋往阿留申群島走。

介文汲點出，中國大陸跟俄羅斯去年曾經各出10艘軍艦，把日本繞了一圈。最近還有許多聯合巡演，在海參崴附近或是到東海海面，往台海走比較少。而基於中國大陸跟俄羅斯這麼密切的軍事關係，俄羅斯軍艦行動，應該也會跟中國大陸打招呼。