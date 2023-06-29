行政院29日通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，預計明年2月上路，然而對此網路出現不少雜音，許多人抨擊私校生，甚至傳出有台大生在社團大罵私校生「沒用、廢物」，引發論戰。就有私校生忍不住發文「如果只有優秀的學生才能獲得政府的補助，那不是更擴大平復差距與階級複製嗎」。

一名淡江大學女學生在Dcard上發文「看這幾天吵私校補助...真的很難過」，他表示，看到許多新聞底下以及相關討論的留言非常受傷，意外發現社會對於私校生的歧視，似乎台灣人價值觀都是私校=爛學校，學生都是不愛讀書的廢物，詢問「難道考完一個考試，一輩子就只能是值得補助的好學生或廢物不讀書的爛學生嗎」？如果不是，為何一個草案，會有這麼多歧視言論。

原PO表示，從數據上來看，分數越高的大學，學生家庭財力就越高，台大有過半學生家中所得是全台前20%，從小受政府補助到大學畢業，現在政府想要擴大補助範圍，卻看到這麼多歧視與不屑。文末他大嘆「如果只有優秀的學生才能獲得政府的補助，那不是更擴大平復差距與階級複製嗎」，只是單純縮小公立、私利的差距，就被砲轟成這樣，難道台灣還沒擺脫過去唯有讀書高的遺毒？

文章發出後，引起爭論，一派人贊同原PO：「我也不懂在吵什麼，前學校補助政策就已經被說實施後很多資源還是被頂大拿走，那反省後要重新做資源分配不是很正常嗎」、「認同，每次看到有人要拿極端案例出來講就以為是全世界」、「文人相輕有聽過嗎」、「沒辦法，一堆人習慣藉由貶低他人來滿足自己優越感」、「不認同私校全補助，但很多還沒出社會的國立學生將私校生罵的一文不值，讓我挺反感的」。

但有更多人反對補助私校，認為就算真的要補助私校也該分對象，而非全部補助：「應該針對低收入戶補助吧」、「至少要篩選補助對象吧，以我在私校兼課經驗，真的有九成都沒救啊，剩下10%都會思考自己該做什麼，而不是整天抱怨」、「不贊成歧視私校，但這政策真的就是撒幣」、「比起補助私大、私科，把這些錢拿去補助資策會、職訓局、自強工業基金會這種能學一技之長的團體不是更有價值嗎」、「高等教育本來就應該要有高門檻」。