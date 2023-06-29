今年以來，人民幣對美元匯率先漲後跌，對於人民幣持續下滑跌破「7」，外貿從業者對因匯率產生的額外的收入歡呼雀躍，但外貿承壓問題依然仍未能改善。

據香港《經濟日報》報導，人民幣中間價29日報7.2208，下調107點，已跌至2022年11月以來最低。離岸人民幣兌美元短線快速拉升報7.23，隨後下跌破7.25。

陸媒引述從事20年機械設備出口的外貿商家稱，匯率下滑在外貿上有一種「撿到錢」的喜悅，出口的機械設備以美元結算，結算週期長，人民幣匯率的持續走低意味著利潤的平白增加。

對於匯率下滑的利多，福州一名長期從事戶外運動品出口的企業負責人日前表示，今年他的公司海外訂單不及預期，積極參加的各類線下展會其效果也不如往年。

植信投資首席經濟學家連平認為，中美兩國「截然相反」的貨幣政策所引起人民幣波動，加上市場上對未來經濟的增長存在擔憂情緒，導致人民幣匯率短線連續貶值。從貿易角度看，貨幣貶值有利於出口。從外國投資者角度看來，為規避風險，必然會拋售人民幣資產。