原本堅持非核家園的比利時，剛剛決定不廢核了。比利時政府剛剛與電力公司簽署一項臨時協議，同意杜爾4號(Doel 4)和蒂安格3號(Tihange 3)兩座核電機組再運轉10年，這份最終協議預計下個月完成法律程序。

世界核能新聞(WNN)報導，比利時的核電廠是法國公用事業公司Engie所經營，他們與比利時聯邦政府簽署核電機組臨時延壽協議。他們在聯合聲明中表示：「這項協議在確保雙方對風險的平衡分配，並消除所有與核廢料處理相關的條款，未來變化的不確定性。」

比利時政府原本是不打算核電廠再運轉的，在2021年12月宣布的計劃，杜爾3號機已於去年(2022)9月關閉；蒂安格2號機於於今年(2023)1月底關閉，這2個反應爐已經執行。較新的杜爾4號機和蒂安格3號機，理論上也將於2025年關閉。

然而去年 3 月，比利時政府改變想法，他們開始與Engie的比利時子公司 Electrabel 進行談判，目的是延長杜爾4號、蒂安格3號的運轉時間，保留 2吉瓦的核電能力。經過近一年的談判，政府與電力公司定義了兩座反應爐延長運轉年限的條文。

根據條文，2座機組在2025年底時會關閉，進入運轉執照到期後安全檢查，但是這不是除役，因為「雙方承諾，將盡最大努力在2026年11月前，能夠重啟杜爾4號機和蒂安格3號機，或者在合適的監管規則下，可在2025年11月就實現重啟，以加強比利時的電力供應安全。」

該協議已獲得Engie董事會和比利時政府的批准。該協議計劃於7月底實施。

比利時首相德克羅(Alexander De Croo)說：「2座反應爐延期10年現已確定，這對於我們國家的供電安全非常重要。強化了我們的電力供應，也減少了對外國能源的依賴，並保證了比利時的廉價無碳電力。」

杜爾核電廠(Doel NPP)位在斯海爾河河口，離著名大城安特衛普(Antwerpen)只有一河之隔，離安特衛普市中心只有10公里。蒂安格核電廠位在默茲河中游，離著名大城列日(Liège)約18公里。