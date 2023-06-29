行政院副院長鄭文燦目前率領交流訪問團到日本東京進行為期4天的訪問，在結束行程後於29日晚間返抵桃園機場。鄭文燦在桃機受訪時表示，不管是在自由開放的印太地區，或者是未來我們在供應鏈的去風險化，台日之間都可以有更好的合作。另外他也提到，針對孩童餵藥事件，未來針對給藥、餵藥的規範，必須要明確化，能夠讓所有的家長放心。

鄭文燦搭乘華航CI105班機於29日晚間20時30分抵達桃園機場，他在入境大廳受訪時表示，這一次的訪問主要是台日的產業搭橋之旅，我們希望如果要促進台日的產業交流，可以用Coupling這個概念，我們強強相加，日本在研發、技術、材料各方面都有很多的優勢，台灣在製造管理、創新研究也有很多的優勢，我們有很多的領域可以合作，包括半導體、綠能、5G、AI，或者是生物科技、未來的車用電池等等，這一次不論是論壇也好，或者是參與的企業，包括幾大商社，都希望能夠擴大對台灣的投資，尋求跟台灣企業更大的合作，我同時也去了台積電在日本筑波的先進3D封測研發中心，看到很多台籍工程師非常用心，我也很感動，我想他們未來在這個領域一定會有很好的成果。

行政院副院長鄭文燦日前率領交流訪問團到日本東京進行為期4天的訪問，在結束行程後於29日晚間返抵桃園機場。鄭文燦在桃機受訪時表示，不管是在自由開放的印太地區，或者是未來我們在供應鏈的去風險化，台日之間都可以有更好的合作。（陳麒全攝）

鄭文燦說，我們希望全世界在追求供應鏈的安全、穩定、可信賴、去風險化（de-risking），我想台灣是一個非常可靠、可以信賴的夥伴，我們願意跟包括美國、日本結合成為一個很好的Coupling的關係。

他也談到，這次日方作了非常細緻的安排，也能夠讓我順利的拜訪到一些重要的政黨領袖，我想他們對於未來台日關係，都是抱持著非常正向的看法，他們支持台灣的安全、民主、經濟，也希望台灣的現狀不要被武力所改變，希望能夠跟台灣結合成為更緊密的關係，不管是在自由開放的印太地區，或者是未來我們在供應鏈的去風險化，台日之間都可以有更好的合作。

行政院副院長鄭文燦日前率領交流訪問團到日本東京進行為期4天的訪問，在結束行程後於29日晚間返抵桃園機場。鄭文燦在桃機受訪時表示，不管是在自由開放的印太地區，或者是未來我們在供應鏈的去風險化，台日之間都可以有更好的合作。（陳麒全攝）

鄭文燦強調，此行安排的過程包括自民黨茂木幹事長，也是正式的接待，也把中華民國的國旗和日本國旗同樣放在桌子上，代表他是一個非常尊重的接待，特別是他在擔任外務省大臣的時候，當時台灣遇到疫情的困難，尤其是取得疫苗非常不容易，連續6次日本政府捐贈了AZ疫苗，一共高達420萬劑，我也特別藉這個機會感謝幹事長在外務省大臣的期間，對台灣這一份患難見真情的伸出援手，那當然我們也捐贈了很多的防疫物資給日本，我想台日之間的友好跟友情都必須要透過行動來表達。

行政院副院長鄭文燦日前率領交流訪問團到日本東京進行為期4天的訪問，在結束行程後於29日晚間返抵桃園機場。鄭文燦在桃機受訪時表示，不管是在自由開放的印太地區，或者是未來我們在供應鏈的去風險化，台日之間都可以有更好的合作。（陳麒全攝）

對於媒體提問新北地檢署公布36名孩童毛髮檢驗結果均未檢出，侯友宜痛批民進黨操弄幼兒園事件，傷害國人信任感，鄭文燦表示，在幼兒園的事件發生以後，新北市政府做了裁罰，甚至把幼兒園撤照，把所有的其他幼童安置到其他的幼兒園去，我想應該把所有的資料都攤在陽光下，才能夠建立起幼兒園跟家長的信賴，同時也能夠保護孩童的健康。我想這個事情未來針對給藥、餵藥的規範，必須要明確化，能夠讓所有的家長放心。