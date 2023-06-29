據金管會今（29日）統計，前五月金融三業獲利達2,500.5億元，較去年同期3,632億元年減31％。其中銀行業獲利達2,208億元，創下歷年同期新高，證券業也受惠於台股5月大漲獲利365億元，年增34％，但保險業則飽受避險成本所苦，前五月稅前虧損73億元，年減逾1倍。