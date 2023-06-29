新北市長、國民黨總統參選人侯友宜近日獲得藍營軍師金溥聰加入競總，擔綱選戰總操盤手，讓支持者信心一振。前立委郭正亮29日表示，現在立刻做民調對金溥聰不公平，但外界仍會做，在7月中前持續觀察侯、柯的走勢。7月16日的凱道遊行對民眾黨參選人柯文哲是主戲、大秀，對侯友宜如何把自己的勢造上來是重大考驗。7月23日國民黨全代會應該不會換侯，但如果侯民調還是第三，且落後柯高達5個百分點以上，那挑戰就很大了。

「這個大概就篤定...7月23日國民黨候選人就不會換了！」郭正亮在《新聞大白話》節目提到，因為金溥聰、馬英九、王金平，連當年最大的受害者洪秀柱都說，不要再重演「換柱」，所以侯友宜這張牌應該7月23日就確定了。不過當然他未來挑戰還是很大，當然大家都會看。

「你現在立刻做民調，對金溥聰不公平啦！7月23日再做吧？」郭正亮表示，可是人家一定會做，從6月28日到7月中，大概就會有人做民調。因為柯文哲也知道這個狀況，所以7月9日柯文哲要辦第一場見面會，然後7月16日就是凱道遊行，那一場柯文哲就是主戲、大秀，他就是要讓他的聲望不會掉下來。所以這個對侯友宜就是重大考驗，就是如何把自己的勢造上來。

郭正亮直言，因為如果到了7月23日，侯友宜的民調還是第三，而且落後柯文哲高達5個百分點以上，那其實這個挑戰就很大了。因為人家就會開始覺得，你這個翻盤的能量不夠大！「所以他一定立即要有一些議題出來，不過這個是指那個較勁的問題啦！」