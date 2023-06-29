為期2個月24場的2023澎湖國際海上花火節，今晚9時在演出迪士尼主題無人機秀以及10分鐘煙火秀施放超過1萬2000發煙火後，馬公觀音亭園區擠進1萬4000人共襄盛舉，為今年花火節寫下完美落幕。

雖然這次花火節為澎湖六月份入境逾25萬人次寫下歷年歷史新高，且上半年超過70萬人次入境澎湖的旅客人數；尤其在花火節帶動下，期間吸引超過52萬人次旅客蒞澎參加花火節，以每位旅客7000元旅遊澎湖消費計算，估計創造超過35億觀光產值。

只是澎湖觀光長期和花火節綁在一起，隨著花火節倒數落幕，原屬觀光旺季的暑假，訂位率卻雪崩式滑落，讓旅宿業者感嘆：「以往做半年休半年，現在卻僅能做2個月」。

今年花火結合無人機排列迪士尼美人魚的圖案。（許逸民攝）

昨晚活動於晚間7時30分開場後，由菊之音管絃樂團和表演劇坊開場演出，接續由實力女聲魏嘉瑩登場，金曲歌后曹雅雯壓軸，並在晚間九時在夜空中排列迪士尼主題無人機秀，以及施放10分鐘包括30發12吋及45發8吋高空煙火，搭配90多種花色、總計施放超過1萬2000發煙火。

花火結合無人機排列迪士尼圖案。（許逸民攝）

澎湖縣長陳光復表示，國境開放後民眾的旅遊地點選擇增加許多，澎湖在國旅的表現上一直都很亮眼，除了持續充實澎湖的觀光內涵以及增加國際知名度，也會與澎管處一起搭配，推出各式符合季節、文化、生態等面向的觀光活動持續推廣澎湖觀光。

澎縣府旅遊處強調，縣府也持續加強推廣下半年澎湖旅遊亮點，預計9月推出澎湖國際燈光藝術節，將打造國際廣場及林投公園雙展區，除了美麗的主題燈區作品，還有精彩的光雕投影，歡迎民眾蒞澎欣賞，冬季更將結合軍事主題旅遊推出軍事主題觀光，除了老兵回娘家消費優惠，還有軍事體驗活動，全台大小軍事迷絕對不能錯過，更多活動訊息歡迎參考澎湖Travel粉絲專頁和網站。