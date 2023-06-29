「黑人」陳建州遭女星「大牙」周宜霈、郭源元指控性騷，陳建州身為P. LEAGUE+職籃執行長，不僅個人形象受創，近日也出現抵制PLG的呼聲，就有內行網友分析PLG未來3種走向，若是黑人堅持不辭執行長，聯盟恐失去廣告商或是球團出走，最慘下場就是整個聯盟都要收掉。

一名網友在PTT台籃板發文分析，陳建州目前是台灣職業籃球聯盟公司的董事長，以及賽務決策委員會的執行長，陷入性騷風波後未來有3種走向，第1種是黑人認錯道歉，然後買出聯盟公司的股份（1,500,000股）、完全退出PLG，「但是你知我知，都想走法院了，這機率最小」。

第2種是黑人辭去執行長一職，由球團認可的人來接任，但是也不強迫黑人賣掉聯盟公司的股份，在下次董事會時，選出新任董事長，「黑人就只是持有150萬股的一位董事」，越快處理就不會讓黑人繼續拖累PLG的品牌價值，之後端看廣告贊助商的態度，如果撤廣告，那PLG也就下去了。

第3種走向就是黑人霸著頭銜不放，堅決不辭執行長與董事長職務，可能聯手另一位大股東王正文，與六支球團對抗，「因為兩邊股份是一樣的，所以兩邊這時候會吵很久」，球團也可能使出大殺招，就是跟T1求加入，或是放出風聲說要跳船，「那PLG這個品牌沒有了球團，那真的什麼也不是」。

貼文也引起熱議，不少人認為聯盟該與黑人脫鉤，「聯盟綁在黑人身上陪他一起賭蠻蠢的，黑人輸會很難看」、「P+球隊這個時候跳船，根本名正言順」、「藉這次改變PLG的型態，不再以執行長為主的形式經營，反而對PLG是好事，黑人本來也不可能永遠在那個位置上」、「之前就一直覺得P+跟台籃不能一直把自己跟一個人綁在一起」、「主要是黑人已經被盯上了，現在很難無事，黑人退居幕後還是可以拉商」。

也有人認為黑人會戰到底，「他的臉皮早就厚到一種匪夷所思的境界，裝死裝到底很難避免」、「怎麼逼他交？除非他自願否則根本拿他沒辦法」、「P+就是黑國父的，辭職也沒意義」、「不會辭，看安博盒子就知道了，愛爾達昨天PO文重酸舊事，才發現到現在都沒私下道歉」。

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