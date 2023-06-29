大陸民眾到歐美熱門國家的簽證預約一籌難求，特別在北京和上海，前往申根區國家的簽證預約排到9月至12月，美國同樣排到年底。業內人士透露，由於積壓3年的簽證需求一次爆發，加上人手不足，許多領館已處於超負荷運轉的狀態。

綜合陸媒報導，以前申根簽證提前一個月到兩個月辦理是綽綽有餘的。今年的情況是最好要提前3個月以上準備。越早預約簽證日期越好，尤其是歐美熱門國家簽證預約現在已經是一號難求。

記者採訪瞭解到，今年暑期出境的遊客最大的難題就是簽證。以德國為例，能夠預約到的遞簽日期已經到了10月甚至11月，整體上是已經過完暑假和十一國慶長假這兩個時間充裕的出遊檔期。要是現在開始預約簽證的話，只能去過耶誕節了。

上海絕大部分歐洲國家的簽證都在久事商務大廈的VFS全球簽證申請中心辦理。雖然很多人都是一早來排隊，苦苦等待到下午才辦完，但其實他們都是能夠趕上暑期出遊的幸運兒。浙江外海星空國際旅遊公司表示，從年後起，申請德國、意大利簽證的需求量開始逐漸上升，70%以上都是商務簽。

一家辦理申根簽證加急服務的旅行社透露，法國、西班牙這樣的熱門目的地現時已經不能加急，德國也許還有機會碰到取消預約的。一位另闢蹊徑的張先生表示，他在相對不那麼熱門的瑞士申根簽證預約的官網上刷到了「撿漏號」，否則其他預約時間都在8月份以後了。