民眾黨主席兼總統參選人柯文哲近日聲量表現活躍，對藍綠對手都造成一定壓力。前立委郭正亮29日在《新聞大白話》節目表示，柯文哲將會逐漸從中間走向中間偏綠，因為國民黨在整合，要把藍的拉回去，這牽涉到對整個選舉盤的估計。郭正亮認為到最後中間選民最多只有40％，藍綠還是各有30％，而柯文哲40％不可能全拿，就一定要朝向搶得到的地方去搶，攻擊綠營背棄初衷，強調自己是維持民進黨初心的本土政黨。

郭正亮指出，「我認為柯文哲也會逐漸地從中間，走到中間偏綠！」因為國民黨在整合，所以國民黨要把藍的拉回去，那柯文哲一定要往上爭。這個就牽涉到對整個選舉盤的估計，就是你是認為中間選民是40％還是60％？「我認為到最後，中間選民最多只有40％！」就是藍綠兩邊的盤還是各有30％，民進黨很早就鞏固了，那現在就是，國民黨要鞏固他的30％，而柯文哲40％不可能全拿。

「在這樣的情況下，柯文哲一定要開始，朝向他認為搶得到的地方去搶！」郭正亮強調，柯已經開始有一些定位了，就是民進黨那個清廉、勤政、愛鄉土，你全部都忘光了！那些票應該要來支持柯文哲才對，他是一個維持民進黨初心的本土政黨，「我認為他會逐漸這樣定位！」因為柯文哲一開始出來，還是偏本土的政黨，他本來還是以綠的為主，後來就中間的愈來愈多。

郭正亮直言，可是基本上他對兩岸興趣不大，只是不希望兩岸因為意識形態教條僵住。所以他會比民進黨有彈性，可是基調還是屬於比較偏台灣本土的政黨，「不過這個要看後續他怎麼弄啦！」