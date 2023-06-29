黑人陳建州遭大牙、郭源元控性侵未遂，風波持續延燒，妻子范瑋琪則是力挺丈夫到底，發聲明強調相信丈夫正直與清白，稱自己懷孕期僅出門5次，反駁郭的指控，未料卻有人抓包至少出門8次，更有「鍵盤柯南」一篇一篇搜查，發現范瑋琪出門次數至少高達17次，讓鄉民驚呆直呼「太粗暴」。

范瑋琪神隱2天後，在IG發布聲明相信丈夫正直與清白，更表示自己懷孕期僅出門5次，包括家庭聚餐、婚禮、朋友聚餐、探望陳建州奶奶與一次野餐，此外就是固定產檢與散步，全程丈夫也都陪伴在身邊，被外界視為對郭源元的反駁。

一名網友在PTT八卦版發文表示，2015年1月15，范瑋琪寶寶出生，由於是33周早產兒，於是往前推約是2014年6月1日後懷孕，但從貼出超音波照的8月24日開始算就好，過程中不乏看電影，姊妹聚會、兜風、購物、烤肉趴等，出門次數高達17次。原PO說，沒PO在FB的當然大家就不知道，PO在FB的相簿，只挑一張，從環境的觀察、服裝的變化，大家自個兒判斷，5次......？

不少鄉民看到後紛紛留言：「太粗暴了吧」、「你不要這麼專業」、「別再鞭了」、「室外照的確只有5次啊XDD」、「怎麼都說這種那麼容易被戳破的謊」、「柯南研究所屌打哈佛補習班」、「5次以外的都是散步吧」、「散步跟產檢順路逛逛也是很合理的」、「鄉民真的一堆柯南」。

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