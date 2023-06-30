日本時事社報導，日本防衛省（相當於國防部）表示，位於東京都瑞穗町的IHI公司瑞穗廠將成為F-35戰機引擎的整備據點，30日起開始運作。目前的規劃是一年進行數架F-35戰機的定期維修、臨時維修、改修等，然後逐漸擴大作業。

將來很可能韓國軍方、澳洲軍方的F-35戰機或機體也在IHI公司瑞穗廠或三菱重工業小牧南廠進行維修等整備作業。

日本的中日新聞報導，主導F-35戰機多國聯合開發的美國於2014年決定在日本與澳洲設立F-35戰機在亞太地區的整備據點。

F-35A戰機由美國洛克希德馬丁 （Lockheed Martin）製造，是日本航空自衛隊的主力戰機，2018年開始部署。2020年在位於日本愛知縣豐山町的三菱重工業小牧南廠設立機體整備據點。

日本防衛省強調，IHI公司瑞穗廠的運作，將充實F-35戰機支援體制並維持國防產業的基礎，有助於強化日美關係，並深化亞太地區國防裝備的合作。

IHI公司（IHI Corporation）總公司位於東京都江東區豐洲，是以重工業為主的日本製造大廠，與三菱重工業（MHI）、川崎重工業（KHI）齊名，形成日本三大重工業。

IHI公司的舊名是石川島播磨重工業公司（Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd.），2007年7月1日將原本的簡稱IHI訂為公司名。