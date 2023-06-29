黑人陳建州近日接連被「大牙」周宜霈和微風女神郭源元出面控訴過往曾對她們有過「性騷」行為。對此，陳建州與老婆范瑋琪在第一時間否認指控，並向大牙提出民事訴訟，而范瑋琪也在今(29)日發聲，駁斥郭源元的說法，誰料相關內容傳至陸網後，卻因「我丈夫是個正直的人」在微博上掀起熱議。

范瑋琪今日在社群上發聲力挺丈夫陳建州，提及「家中只有一張床」、「陳建州滴酒不沾」、「懷孕期間僅出門5次，而陳建州都在身旁陪同」反駁郭源元的說法，而相關內容不僅在台掀起討論，也傳至陸網，累積不少討論串，更有多則話題衝上微博熱搜榜單內。

其中，范瑋琪在聲明文末寫下：「我的丈夫是個正直的人。」這句話在短短時間內便衝上微博文娛熱搜榜上的冠軍位置，有不少看見聲明文的網友們留言表示：「別說信黑人了，我更加不信范瑋琪說的話了」、「一個被窩睡不出兩種人」、「如果這樣都是正直，那之前被爆出來的明星都要哭了」、「看完了文章，有點像是在自欺欺人的感覺」、「是不是對正直有甚麼誤解。」

此外，微博上也有不少網友分析范瑋琪的聲明文以及過往在社群上的動態，指出：「隨手翻了2個月的微博，可都出門十次了」、「你家只有一張床？那之前還說王力宏經常住你家，晚上三個人擠一起嗎？」、「為何要交代自己的行蹤，你沒出門也無法證明陳建州沒有性騷呀！」

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