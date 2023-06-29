許多台灣人出國旅行都會把日本當成首要選擇。一位台灣女子近日第一次赴東京訪友，沒想到先是搭電車時，被站務人員不友善對待，當晚又在日料餐館店員放生、歧視，直到會說日文的朋友抵達後，店員才像變了個人似的乖乖服務，讓她氣到隔天馬上搭機回台，直呼夢醒了、幻想破滅。貼文曝光後，許多內行人透露，其實只要在背包上別一個台灣國旗，日本人的態度就會完全不同。

原PO在Dcard發文表示，日本一直是她人生規劃必去的地方，此次旅行是她第一次赴日、一人自由行，行程都選擇網路熱門景點、推薦地點，原本以為有很多遊客、說多國語言的店員，就算不懂日語，遇到困難也可以求助，「但這次我像是夢醒了一樣，美好的幻想也逐一破碎」。

原PO指出，當天一早她準備搭電車去澀谷SKY大樓，進站時沒問題、沒搭錯車，沒想到不知為何無法出站。當時站務員先是友善的使用翻譯機幫一位外國人快速處理問題，不料換她求助時，對方卻是全程使用日語，她則使用手機谷歌翻譯對話，一度拿出的翻譯機也似乎沒用，兩人雞同鴨講一陣後，站務員的態度開始從不耐煩轉為生氣，甚至一度用力敲打感應機，吸引出閘口所有人目光，最後原PO搭車到原上車地點走回飯店，就這樣放棄澀谷SKY行程，在大廳因搭車問題頹廢一早上。

當天傍晚，原PO和在地朋友約去日料餐館，她因朋友工作有事先行入座，店內客人不多，她點餐後卻遲遲沒送上水杯，餐點也未上菜，約半小時後原PO忍不住問何時送水、何時上菜，卻發現店員們都在笑、模仿她說話的樣子、目光時不時盯著她，讓她忍不住眼泛淚光，此時朋友剛好到店發現不對勁，原PO選擇糊弄過去；結果店員發現朋友會講日文，一改態度的快速送水、送擦手巾、送餐；最後原PO用完餐回到飯店，卻也沒心情玩了，決定放棄最嚮往的秋葉原，直接搭機返台。

對此，許多人紛紛回應，「重點是你竟然沒有跟你朋友講這件事，滿頭問號？不是她一來就要講發生的經過啊，問看看是不是哪裡出問題，店員講了什麼之類的」、「蠻訝異的，我幾次去日本都是自助，一句日文也不會，全程比手畫腳和簡單英文都很順利耶，感覺你是剛好都遇到不友善的人」；內行人則透露，「我跟妳說，妳在背包上別一個台灣國旗，他們對妳態度就完全不同了，我是認真的」、「他以為你大陸人，結案」。