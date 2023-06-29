美國流行樂壇天后瑪丹娜上周六（24日）因細菌感染住進加護病房插管治療好幾天。英國廣播公司（BBC）周四（29日）發布快訊稱，據了解，瑪丹娜病況好轉，已經出院返家休養。

了解瑪丹娜住院狀況的消息人士29日向美國有線電視新聞網（CNN）透露，瑪丹娜已搭乘私人救護車回到她位於紐約的住所，「她沒事」。

與瑪丹娜往來密切的一名消息人士28日向CNN表示，瑪丹娜「已出加護病房，恢復中」。

64歲的瑪丹娜24日傳出在美國紐約被人發現失去知覺後送醫急救。她的經紀人歐西瑞（Guy Oseary）稍早證實，瑪丹娜24日因「嚴重細菌感染」住進加護病房好幾天，身體狀況正在恢復中。原定即將展開的40週年巡演將因此全部延後。

瑪丹娜原定7月15日在加拿大溫哥華展開名為「慶祝」（Celebration）的巡迴演唱會，最近已進入密集排練期。據接近天后的消息人士透露，她一直日以繼夜工作，以確保巡演完美無缺，消息人士透露她每星期排練6天。