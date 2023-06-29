最近大陸自媒體報導，中國航空工業集團公司成都飛機設計研究所公布了「雙發串聯垂直起降飛機」新型專利。前海軍艦長黃征輝指出，大陸設計的垂直起降戰機，兩座發動機一起衝，需要的跑道就會短一點，當作戰跑道被攻擊時，它起飛的機率會越大。

黃征輝29日在中天《Cti Talk》節目中表示，F-35的垂直起降，前方有一個垂直風扇，作用時，底下兩個開關會打開，上面一個蓋子也打開，就會有上下通的一股風。F-35後面有一個主機，主機後的尾巴有個向量噴嘴。垂直起降時，噴嘴可以彎下來，氣會往下吹，所以一前一後兩個主要的力量，讓飛機往上撐。不過，F-35最大的問題，就是垂直風扇「死重」。

黃征輝接著指出，中國航空工業集團公司成都飛機設計研究所，申請一個垂直起降戰機的專利，沒有實體，做了一個垂直起降的設計圖，把該飛機前面一個垂直升降風扇取消了，改成一個發動機，所以該戰機有一前一後兩座發動機。後面的發動機和F-35一樣，有一個向量噴嘴，在垂直起降時，它往下推；前面的發動機則有個八字型出來，各有一個向量噴嘴。若是直飛時，所有噴嘴都向後推。垂直起降，3個噴嘴都會往下。

黃征輝點出，現在大陸設計的垂直起降戰機，是兩座發動機一起衝，速度可能快一點，所以它需要的跑道就短一點。後面發動機全力衝時，前面的發動機往下，把機頭拉起來，可縮短跑道。跑道越短，在作戰時，當跑道被攻擊，它起飛的機率就會越大。

黃征輝表示，因為大陸設計的垂直起降戰機，要裝兩個發動機，所以機身會比較長。如果中國大陸按照這個專利，研發出垂直起降飛機，應會比F-35還要長。