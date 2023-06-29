為了孩子獲得優質的教育，不少上海市民通過購買學區房來解決就學問題。上海浦東新區兩所名校進才中學和明珠小學，是很多上海家長的首選，周邊社區房價也曾一度高歌猛進，但這2年受疫情與經濟下滑影響，已下跌超過3成。

據《每經網》報導， 儘管經歷了中考改革、多學區劃片等政策調整，部分學校仍然是家長心目中首選。但即便如此，學區房做為房地產「最強陣地」，還是在市場下行中失守，部分溢價過高的上海學區房，「價格已經回到了5年前」。

「現在的行情就是在擠水分，政策也在給學區房擠水分。」知名的明珠小學附近房地產經紀商對媒體表示。據平台數據顯示，明珠小學的老舊社區朱家灘小區單價在2021年初已飆升至130952元/平方米（約合台幣55萬3千元／平方米，相當於每坪台幣183萬元），「秒殺」隔壁豪宅，而單週價格漲幅更高達39.4%，是隔壁豪宅漲幅的10倍。

該地區最高曾逼近每平方米15萬元人民幣（約合每坪台幣49.6萬元），如今已下跌30%。今年一季度成交均價已經在人民幣10萬元/平方米上下徘徊，同時，上海各區名校附近的社區房價均呈現類似現象。

明珠小學旁的房產仲介商張凡表示，部分溢價過高的學區房，「價格已經回到了5年前」。現在掛牌的學區房價格還能談。另一中介稱，學區房已陷入買賣低谷期，2021年買入學區房的，現在都賣不出去。

《新浪網》引述上海中原地產市場分析師盧文曦表示，此前學區概念炒作太厲害，最熱時期學區溢價甚至佔房價的20%左右。從趨勢上看，溢價比例會縮水到10%左右。尤其近2年學區政策有所調整，市民對學區房熱情也降溫了，後續學區溢價還會進一步收窄。