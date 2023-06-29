俄羅斯國防部稍早聲稱，本週2（27），對於烏克蘭第56獨立摩托化步兵旅的臨時部署點，克拉莫托斯克（Kramatorsk）酒店旁邊的一間餐廳，發射陸基伊斯坎達戰術彈道飛彈（9K720 Iskander）造成2名烏克蘭高階軍官、多達50名烏克蘭軍官以及多達20名參加參謀會議的烏克蘭國際兵團和外國軍事顧問喪生。多名英語系外籍傭兵錄影間接證實，瓦礫堆下有許多軍人。此外，根據先前西方媒體報導，本次飛彈襲擊也造成了一般民眾傷亡，死者包括3名孩童。
綜合《BBC》、俄防部每日例行發布會以及公開資訊來源28、29日報導，本次飛彈攻擊造成了56人受傷，報導稱飛彈來襲的當下約有80人在餐廳裡面，並且造成了3名孩童死亡《BBC》記者將這家餐廳描述為當地的「聚會中心」，很受烏軍士兵、記者和國際兵團歡迎，但外媒報導並沒有提及當下有許多軍人，與現場國際傭兵拍攝的影片有出所出入。
俄羅斯國防部聲稱本次攻擊是針對烏克蘭軍集聚點實施飛彈打擊，國際兵團現場拍攝並且上傳至社群媒體的影片顯示，事發現場仍有許多軍人被掩埋在瓦礫堆之中，現場拍攝到的國際兵團人員當中，有身著美國101空降師T恤的人員，以及身上刺青刺有美國游騎兵第3營的人員，因此不能單方面排除俄方聲明，本報無法核實確切烏軍傷亡人數。
文章來源：Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 29 июня 2023 г.)
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