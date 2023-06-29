俄羅斯國防部稍早聲稱，本週2（27），對於烏克蘭第56獨立摩托化步兵旅的臨時部署點，克拉莫托斯克（Kramatorsk）酒店旁邊的一間餐廳，發射陸基伊斯坎達戰術彈道飛彈（9K720 Iskander）造成2名烏克蘭高階軍官、多達50名烏克蘭軍官以及多達20名參加參謀會議的烏克蘭國際兵團和外國軍事顧問喪生。多名英語系外籍傭兵錄影間接證實，瓦礫堆下有許多軍人。此外，根據先前西方媒體報導，本次飛彈襲擊也造成了一般民眾傷亡，死者包括3名孩童。

🇷🇺🚀🇺🇦😭 "Look what these bastards are doing to the country. There are soldiers under the rubble all around."



In Kramatorsk, an English speaker is reporting from the place of the missile strike on foreign mercenaries.



Apparently the 'tourist' is stating the quiet part out… pic.twitter.com/iVX3RBFxLh — Daniella Modos - Cutter -SEN (@DmodosCutter) June 28, 2023

綜合《BBC》、俄防部每日例行發布會以及公開資訊來源28、29日報導，本次飛彈攻擊造成了56人受傷，報導稱飛彈來襲的當下約有80人在餐廳裡面，並且造成了3名孩童死亡《BBC》記者將這家餐廳描述為當地的「聚會中心」，很受烏軍士兵、記者和國際兵團歡迎，但外媒報導並沒有提及當下有許多軍人，與現場國際傭兵拍攝的影片有出所出入。

Kramatorsk. There is one moment on the video, no one except the Ukrainians will understand. In the video, they speak either Ukrainian or English, moreover, many people can be identified by their clothes as volunteers or military.



Surely there were locals there, for example,… pic.twitter.com/KrAfm3s2yc — CatEmporor (@CatEmporor) June 28, 2023

俄羅斯國防部聲稱本次攻擊是針對烏克蘭軍集聚點實施飛彈打擊，國際兵團現場拍攝並且上傳至社群媒體的影片顯示，事發現場仍有許多軍人被掩埋在瓦礫堆之中，現場拍攝到的國際兵團人員當中，有身著美國101空降師T恤的人員，以及身上刺青刺有美國游騎兵第3營的人員，因此不能單方面排除俄方聲明，本報無法核實確切烏軍傷亡人數。