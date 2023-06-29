市場分析普遍指出，由於本周以來大陸官方指示國有大行進場護盤的時機，都是在岸價逼近或貶破7.25元時，且本周以來已有三次進場，可見7.25元是中國人民銀行容許的底線價格。隨著在岸價再度跌破7.25元，外界關注人行何時會再進場。

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