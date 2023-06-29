市場分析普遍指出，由於本周以來大陸官方指示國有大行進場護盤的時機，都是在岸價逼近或貶破7.25元時，且本周以來已有三次進場，可見7.25元是中國人民銀行容許的底線價格。隨著在岸價再度跌破7.25元，外界關注人行何時會再進場。
跌跌不休 離岸人民幣貶破7.27元
人民幣兌美元在岸價、離岸價29日晚間重演前一晚的快速崩跌的戲碼。截至21點52分，離岸價跌破7.27元價位，貶至7.2717元。在岸價亦再度跌破7.25元支撐，來到7.2505元。
人民幣兌美元在岸價、離岸價29日晚間重演前一晚的快速崩跌的戲碼。截至21點52分，離岸價跌破7.27元價位，貶至7.2717元。在岸價亦再度跌破7.25元支撐，來到7.2505元。
市場分析普遍指出，由於本周以來大陸官方指示國有大行進場護盤的時機，都是在岸價逼近或貶破7.25元時，且本周以來已有三次進場，可見7.25元是中國人民銀行容許的底線價格。隨著在岸價再度跌破7.25元，外界關注人行何時會再進場。
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