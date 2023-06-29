蘋果股價28日收盤上升0.6％，創下189.25美元歷史新高，連續兩日改寫收盤新高紀錄。蘋果28日市值升抵2.977兆美元，距離3兆美元大關僅一步之遙。

全球市值最高企業蘋果尚未有收盤市值跨越3兆美元的紀錄，去年1月3日盤中市值一度站上3兆美元，但收盤時並未能維持紀錄。

由於投資人樂觀看好人工智慧（AI）前景，並押注美國聯準會（Fed）的升息循環進入尾聲，科技類股今年重新獲得投資人垂青。今年迄今蘋果股價累計勁揚46％，AI領域的當紅炸子雞輝達股價飆漲185％。

在蘋果市值尚未抵達3兆美元時，便有分析師樂觀看好蘋果後市，預期市值可望在2025年前創下4兆美元紀錄。投資機構Wedbush在報告中指出，蘋果市值將能突破3兆美元大關，未來2年市值可望攀升至4兆美元。

Wedbush分析師表示，蘋果的公允市值估計在3.5兆美元，在樂觀情境下，市值有可能在2025年前升抵4兆美元。研究機構Fairlead Strategies亦預期，長期蘋果市值可望達4兆美元。

蘋果的服務業務是Wedbush看好其後市的主要原因，分析師預期服務事業年營收將在2024會計年度觸及1,000億美元，相較於2020年度的500億美元。Wedbush在報告中指出，單單服務業務的營收潛能便價值1.4兆美元。

除此之外，分析師表示，大約四分之一的死忠蘋果客戶已有4年沒有更新iPhone，換機潮「迷你超級循環」將能刺激即將問世的iPhone 15銷量。

Wedbush表示，蘋果的表現一直讓看空蘋果的人跌破眼鏡，分析師認為蘋果將在未來一年至一年半體驗到「成長復興」。

蘋果在6月稍早發表頭戴式裝置Vision Pro，Wedbush認為蘋果可能將AI整合至Vision Pro應用程式商店，將帶來巨大優勢。