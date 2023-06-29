業務優於預期 雷諾汽車上修財測 23:362023/06/29 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法國雷諾汽車基於業務狀況優於先前預期，29日上修今年財測，預期營業利益率將在7％至8％之間，相較於前次預估的至少6％。雷諾預估汽車營業活動自由現金流至少達25億歐元（約27.3億美元），高於先前預測的至少20億歐元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美23家大型銀行全數通過聯準會年度壓力測試 能開的都不放過 無業男翻機車車廂搜刮財物成慣竊 駕贓車從新北玩到嘉義 小客車自撞圓環「燒成廢鐵」 #雷諾汽車 #上修 #財測 #億歐 #至少 也許您會感興趣 推薦閱讀 吳念軒親吐對母親再婚想法 從車禍滿身血聊到獻上祝福 15:332023/06/29 娛樂 《其他股》匯僑通過配息3.7元 疫後裝修需求強勁添動能 07:492023/06/29 財經 《國際產業》OVHcloud上季銷售優預期 明年見漲價好處 15:482023/06/29 財經 新車安全評等結果出爐！CR-V僅獲3星 「這台車」奪下5星 18:312023/06/29 生活 影》全歐洲第一！電池列車「時速可比普悠瑪」 這國正式上路 13:052023/06/29 國際 《觀光股》雲品秒填息達陣 營運動能看旺 10:082023/06/29 財經 遭大陸開鍘沒事？美晶片巨頭喊最慘過了 外媒：未爆彈在後頭 10:242023/06/29 財經 基北北桃7月起加強取締高噪車 向中央提案修法加嚴管制 10:482023/06/29 社會 民間參與公共建設今年估逾90件 商機上看1800億 21:352023/06/29 財經 《產業》陸新能源車1大武器 瞄準2國家出口 14:292023/06/29 財經 《半導體》陸半導體展 穎崴秀測試介面實力 17:192023/06/29 財經 疑闖紅燈遭左轉汽車撞上 重機騎士右手骨折全身擦挫傷 18:232023/06/29 社會 謝國樑至暖暖搭乘R86公車轉乘台鐵 承諾針對民眾需求改善 12:482023/06/29 政治 《國際金融》美國強勁經濟數據 歐股升0.7% 晶片股和ASML大漲 09:482023/06/29 財經 《金融股》彰銀攻年輕客群 線上證券祭多重優惠 11:482023/06/29 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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