法國雷諾汽車基於業務狀況優於先前預期，29日上修今年財測，預期營業利益率將在7％至8％之間，相較於前次預估的至少6％。雷諾預估汽車營業活動自由現金流至少達25億歐元（約27.3億美元），高於先前預測的至少20億歐元。