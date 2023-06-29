股神巴菲特掌理的波克夏海瑟威公司今年積極敲進日本五大商社股票，吸引其他投資人湧進日股，加上人工智慧（AI）大行其道，AI概念股銳不可當，皆是日股這波強勁漲勢的推手，日經225指數在過去3個月躥升21％，表現超越全球其他股市。

日經225指數29日收高0.12％，報33,234.14 點，今年迄今累計大漲逾27％。日股經歷連續4日個交易日下跌後，近兩日皆收紅。日經指數在6月稍早衝上33,772.89點，創下33年新高紀錄。

東證一部指數29日小跌0.1％，收在2,296.25點。該指數在6月中攀升至33年新高水準。

三井住友資產管理公司東京首席宏觀策略師吉川雅之（Masayuki Kichikawa）指出，外資轉買為賣反映外國短線投資人了結獲利。這些投資人傾向追隨市場趨勢，目前仍不清楚資金何時回籠，但肯定有許多長期投資人正審慎考慮增加股票配置。

吉川雅之認為日股還有上漲空間，今年底前可望上看35,000點。

此外，Charles Stanley首席分析師摩根（Rob Morgan）亦表示，儘管近期日股不斷攀高，現在將日股加入投資組合仍不算太晚。

日本企業改善治理，東京證交所要求上市企業改善資本效率，並將股價淨值比提升至1以上，皆有助支撐日股。摩根指出，部分日企擺脫數十年來的遲緩，變得更專注和敏捷，投資人不應該忽視日本企業的穩健性和轉變。