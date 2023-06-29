Gogoro啟動最大海外投資計畫！與印度馬哈拉施特拉邦政府有望達成「超級計畫」協議，馬哈拉施特拉邦首席部長 Eknath Shinde於29日政府記者會中正式宣布向Gogoro提出簽訂「超級計畫」協議合作邀約。

Gogoro晚間說明，將於八年內在當地投入共15億美元（約新台幣466.43億元），挑戰印度史上最大的電動車投資案。

Gogoro表示，這項「超級計畫」投資第一階段規劃為期八年，Gogoro合計將投入逾15億美元，在馬哈拉施特拉邦製造智慧電池、電動機車，以及布建電池交換基礎設施等，而根據合作邀約協議，馬哈拉施特拉政府將提供財政補貼。

Gogoro表示，這將是印度史上最大的電動車投資案，並且是雙方繼今年1月於達沃斯世界經濟論壇簽署合作備忘錄後的最新進展，馬哈拉施特拉邦內閣已通過此項計畫，雙方預計近期內完善協議內容。