鮑爾周三在歐央年度論壇上指出，美國利率雖已具限制性（restrictive），但程度不足、時間也不夠長，因此還須予以強化。

有鑑於此鮑爾表示，別寄望美國核心通膨率2025年之前會回到2％目標。

鮑爾提到，鑑於上季經濟擴張力道強過預期，就業市場仍出乎預料緊俏，通膨仍遠比目標值高，Fed官員大多支持今年內至少再升息二次。鮑爾透露，要在接下來哪次例會升息，Fed尚未正式做出決定，但不排除連續升息的可能性。

連續10度升息後，Fed在6月例會決定按兵不動，讓聯邦基金利率停在5％～5.25％區間。7月25～26日政策會議若決議升息1碼，政策利率將推到22年高點。

另一方面，鮑爾在為29日西班牙馬德里會議預備的講稿中指出，今年春季矽谷銀行等3家地區性銀行接連倒閉，凸顯出銀行需要強大的資本緩衝，確保在承受壓力期間能保持韌性。

前總統川普2018年簽署金融改革法案，正式鬆綁銀行監管，3月銀行接連爆雷後，聯準會也因疏於監督中型銀行而挨批。

鮑爾在講稿中提到，矽谷銀行（SVB）倒閉事件，意味「強化監督管理SVB這等規模的機構有其必要。」

至於如何加強監管，鮑爾並未詳細說明，僅表示銀行須有更多備用資金來應付貸款損失 。