統一獅勝騎士繳出8局失1分好投，率隊以7比3擊敗富邦悍將，將封王魔術數字歸零，在新莊外野拋下橘色彩帶，奪下隊史第16季冠軍也率先搶下季後賽門票，總教練林岳平懸了一周的心終於可以放下，他認為現在的獅隊就像是2020年下半季一樣，有信心再拚下半季，搶下年度第一。

獅隊從上週再度點亮封王魔術數字M5後卻打出1勝4敗1和的成績，拚戰季冠軍之路尾聲走的並不順遂，也讓「餅總」始終懸著一顆心，「現在心中的石頭終於可以放下。我們這一週不是打不好，是結果不好，今天勝騎士一夫當關幫我們拿下勝利，期許球隊下半季可以順利去搶年度第一。」

從開季不被看好到率先搶下季後賽門票，林岳平特別點名羅昂、勝騎士、克維斯、布雷克4位洋投及胡智爲、古林睿煬、林子崴3位本土投手，7位投手扛起球隊先發輪值，加上3位老將胡金龍、陳鏞基、林益全在4、5、6月輪流跳出，幫球隊把持著戰況。

林岳平因為扛起世界棒球經典賽帶兵任務，與首席教練高志綱缺席球隊春訓，「餅總」坦言回歸母隊看到球隊熱身賽的狀況確實是很擔憂，「花了很多時間磨合、建立起選手比賽強度，也找到4洋投跟3本土的出賽節奏。」

餅總也提到，獅隊能夠奪下季冠軍的關鍵人物就是蘇智傑，「確實他扮演很重要的攻擊火力，在一開始（陳）傑憲還不是很穩定、（林）安可還在受傷期間，他1人扛下我們所有攻擊，包含花蓮2週對球隊是很重要的週期。」

獅隊上半季投打守都有好表現，造就最後的結果，林岳平也一一點名教練團各司其職幫助球員，「新的打擊教練幫助喚醒打擊，找來新的守備教練鞏固好防線，（羅）錦龍當投手教練也是掌握好我們的投手，總總加起來磨合到像是2020年下半季的團隊戰況，下半季我們應該指日可待，能夠搶下年度第一。」