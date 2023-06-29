甲骨文創辦人兼董事長艾利森（Larry Ellison）近日在新創晶片公司Ampere Computing舉辦的活動上表示：「今年甲骨文將向三家公司採購GPU及CPU晶片。」

艾利森表示甲骨文打算斥資數十億美元向輝達採購GPU晶片，另向Ampere及超微（AMD）採購大量CPU晶片。他估計甲骨文向這兩家公司採購的CPU晶片訂單總額高達輝達訂單總額的3倍，但他強調甲骨文今年在傳統運算投入的資金還是會超越AI運算。