甲骨文創辦人兼董事長艾利森（Larry Ellison）近日在新創晶片公司Ampere Computing舉辦的活動上表示：「今年甲骨文將向三家公司採購GPU及CPU晶片。」
艾利森表示甲骨文打算斥資數十億美元向輝達採購GPU晶片，另向Ampere及超微（AMD）採購大量CPU晶片。他估計甲骨文向這兩家公司採購的CPU晶片訂單總額高達輝達訂單總額的3倍，但他強調甲骨文今年在傳統運算投入的資金還是會超越AI運算。
甲骨文為了與亞馬遜、微軟等雲端服務供應商搶食AI大餅，宣布今年斥資數十億美元採購輝達（NVIDIA）GPU晶片，打造高速運算資料中心來滿足AI語言模型的龐大運算需求。
甲骨文創辦人兼董事長艾利森（Larry Ellison）近日在新創晶片公司Ampere Computing舉辦的活動上表示：「今年甲骨文將向三家公司採購GPU及CPU晶片。」
艾利森表示甲骨文打算斥資數十億美元向輝達採購GPU晶片，另向Ampere及超微（AMD）採購大量CPU晶片。他估計甲骨文向這兩家公司採購的CPU晶片訂單總額高達輝達訂單總額的3倍，但他強調甲骨文今年在傳統運算投入的資金還是會超越AI運算。
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