統一獅29日以7比3擊敗富邦悍將，奪下隊史第16座季冠軍，9局上6分領先時「神調度」讓林益全、胡金龍在同一打席先後登場，接受滿場球迷歡呼，總教練林岳平賽後也做出解釋。

9局上獅隊再添3分將領先優勢擴大到6分，2出局滿壘時富邦決定再換投，換上左投陳韋霖，此時獅隊讓林益全上場代打，但因為是「左對左」所以只是站上打擊區享受球迷歡呼後又立刻換上胡金龍，讓2位前富邦球員在過往熟悉的主場中亮相。

「餅總」表示，因為當下分差已經擴大，雖然林益全還是可以面對左投，但他思考這樣的場面是不是也讓胡金龍上場，享受球迷歡呼，「因為過往這裡也是他們的主場，只是現在換到我們球隊延續棒球生命。」他認為，球員打棒球最需要的就是舞台，「希望他們在這個舞台能表現出應有能力。」

胡金龍說：「有預想過會有這樣的球迷歡呼聲，加上又剛好在那個時間點代打。」他認為，奪下季冠軍對球隊來說只是個過程，接下來還有更多挑戰需要完成，「最重要的是總冠軍。」他也笑說很少看到這麼多獅迷出現在球場，「好像都是季後賽、總冠軍賽才會出現，希望他們能多來球場，至少不要讓季後賽沒有人。」