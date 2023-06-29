北市一名徐姓男子先前結識有輕度精神障礙的檳榔西施A，前年間徐男請A女到他家幫忙搬家具，後來徐男尾隨A女回家，強行求歡不成還毆打A女，因A女猛力反抗而性侵未遂。士林地院審結，依對精神障礙之人犯強制性交未遂罪，處徐男有期徒刑3年10月。可上訴。

判決書指出，徐男先前意外結識在一處檳榔攤上班、有輕度精神障礙的A女，徐男2021年12月間邀請A女幫他搬家具，後來徐男尾隨A女回家，佯裝要進屋洗腳後，先強行擁抱A女被拒絕，便惱羞出手毆打A女，把A女壓在房門口，徐男本想進一步脫下A女的褲子，因A女不停反抗且逃離現場才犯案未遂。

士林地院審理時，徐男否認涉犯強制性交，稱當時自己向A女借廁所，但A女突然大吼問他為何在這，把他推倒在地，他也不曉得A女領有身心障礙證明等語。但法官勘驗證據及A女的證詞，勘認徐男罪行，審酌後依對精神障礙之人犯強制性交未遂罪，處有期徒刑3年10月。可上訴。