隨著全球環保意識提高，許多民眾自發性實行減塑計畫，中友百貨近年來推出不少水瓶、環保杯、購物袋等會員禮，今夏再推出2款方便攜帶且大容量的「美好生活-收納環保袋」，消費者購物時使用「美好生活-收納環保袋」且不索取中友百貨紙袋，或購買館內飲料自備環保杯，即可獲得家族點數5點，感謝消費者為環保盡一份力！

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，減碳生活是全球趨勢，中友百貨也是將此設為前進目標，要改變百貨公司顧客不索取購物紙袋的習慣，需要從柔性鼓勵著手，避免造成顧客不便感。

兩款「美好生活-收納環保袋」，分別邀請國內知名膠彩藝術家郭羲及街頭創作藝術家陳文修，提供精彩作品進行設計，採用聚酯纖維材質，重量僅65g，收納時可捲成春捲大小，放置在個人背包內輕巧又不占空間，展開時尺寸高50×寬40cm，足夠承裝當天購買的物品，非常方便。

「美好生活-收納環保袋」從29日起推出，消費者可從4種管道取得：

1.暑假檔期(6/29-7/2)家族會員獨享禮，持中友APP會員行動條碼或中友家族卡，當日消費單筆滿999元以上，即可兌換「美好生活-收納環保袋」共2款，2擇1，每日限量1,500只。

2.使用家族點數兌換：6/29暑假檔期起至兌完為止，扣家族點數100點即可兌換「美好生活-收納環保袋」乙只，限量20,000只。

3.暑假檔期起至售完為止，消費者可至各樓層中央收銀台購買，獨家價100元(市價599元），限量5,000只。

4.家族卡友生日禮：7月起，當月壽星當日於館內單筆消費滿1,500元，即贈「美好生活-收納環保袋+市價40元有機時蔬乙份」乙組 ，每月限量2,000份。

值得一提的是，郭羲目前正在中友時尚藝廊展出《觀物生輝-郭羲 膠彩‧水墨創作展》，展出日期至8/14止，「美好生活-收納環保袋」其中一款便是採用郭羲的作品《日昇》為設計畫面；另一款則採用街頭創作藝術家-陳文修日前在1F廣場現場創作的義賣畫作為設計畫面，這幅作品當初由中友百貨認購，款項則全數捐贈給南投縣「麻煩小天使」協會，現在使用義賣作品作為設計圖案，由中友百貨帶頭邀請消費者身體力行做環保，極具意義。