有網友在PTT發文抱怨，家中正在進行裝修，被家人強迫接受不合理的裝修費用，引起網友熱議，不少網友看了報價單表示，全室木工此報價屬合理範圍，問題癥結在家人溝通問題，建議原PO與師傅直接討論較為妥當。裝修因牽涉人力、物料等面向，費用範圍較廣，消費者往往難以判斷報價合理與否。信義房屋自製Podcast《房屋聽信義》請來專家剖析裝修眉角，傳授裝修必學三招：預算分配、重要排序、以及拿捏時機，教消費者聰明打造夢想家。

信義居家長期合作夥伴禾寓室內裝修資深設計師袁心榆於《房屋聽信義》Podcast中提到，裝修可分為家具家電為主的軟裝，以及水電泥作、木工油漆、系統櫃等為主的硬體裝修，建議預算配比可抓在硬裝70%和軟裝30%，假設手頭上預算有200萬，大概140萬至150萬留給裝修使用，其餘50到60萬用以購買家具或家電。

而硬裝部分，裝修前消費者需理解屋內包括坪數、風格與材質與屋況也都是影響費用的重要因素；因疫情期間缺工缺料，加上運輸影響，全世界的物料都在上漲，網路上的行情價確實已不夠準確。若想要自行評估預算，8年以下新成屋在衛浴廚具不需更換的情況下，含天花板、基礎櫃體等一般裝修每坪費用約落在4到6萬、以室內實際坪數計算較為準確。

以目前的房屋室內空間普遍落在20至30坪左右來看，20坪、兩房一廳的新成屋，基本裝修費大概會落在80萬到120萬之間；而中古屋因有拆除舊裝潢、水電管線重拉、更換鋁窗等工程，每坪需要抓到9至13萬，如果是20坪的中古屋，基礎工程則會落在180萬至260萬間，約新成屋兩倍左右。

除了坪數，風格與材質亦是費用增加重點，家中若想追求華麗感或特殊風格與造型，如古典風、弧形天花板或牆面；材質希望加入鍍鈦金屬、大理石、清水模等等流行元素，都是屬於偏貴的裝潢，費用也會在上述基礎的4到6萬再額外往上加。

提到預算有限的情況裝修如何進行取捨？袁心榆建議消費者可進行重點排序，先從較不必要、無急迫性的項目進行刪減，如過多的櫃體，或裝飾性的線板等，固定櫃體裝修後移除不易，過滿反而顯冗贅，如想要收納空間，可用現成家具取代，也可以壓低成本。接著，再從空間注重度著手，將較多心力放在注重的範圍，其他簡單處理，若是著重客廳裝潢的人，則可以把錢多花在客廳，臥室保持簡約即可，反之亦然。袁心榆也提到，消費者在溝通時可以明確告知設計師預算範圍，確保估價或畫圖時不會偏離太多；亦可在提供估價後，再一起溝通可優化或取捨的項目，也較不會浪費彼此的時間。

至於裝修時機，袁心榆提到，若沒有入住壓力，建議避開裝修旺季如過年期間或農曆七月前，可考慮在春季二、三月的晴朗天氣進行，不僅防水工程材料比較容易揮發，搶手的師傅在淡季也會比較有時間接工作。

時下裝潢糾紛時有所聞，除了預算拿捏、時機挑選外，袁心榆提醒裝修前需留意報價單、工程進度表，廠商提供的報價單中須詳列費用、材質等細項，避免動工後衍生追加費用、影響預算；工程進度表則可觀察設計公司是否妥善安排進度，紀錄進場、完工等細節。另外也建議選擇可分階段驗收的廠商，至少分四次驗收，避免一次驗收最後發現過程中有問題已無法可解，也能避開劣質廠商的追加裝潢手法。

袁心榆建議，裝修牽涉費用範圍廣，務必委託合法正規的廠商，或透過信義居家此類專業的服務平台，透過第三方把關來保障自己的權益。