綜觀近期雙北市各大生活圈房價表現，位屬「高CP值房價凹陷區」的三重因挾重大利多，無論是推案量、預售成交量、房價漲幅、買賣移轉棟數等各項官方數據皆名列前茅，也是最被專家一致推薦的房市熱區。然而三重有新市政特區、菜寮、天台、五華以及仁義、重陽重劃區共6大生活圈，購屋族該如何挑選？

專家表示，分析各大生活圈立地條件、建設利多與未來性，「新市政特區」各項條件可說是百年一遇，放眼三重、甚至是整個北台灣皆脫穎而出，尤以指標案「都廳大院」領軍，以單周看屋客平均破百組的亮眼表現帶領三重成為買氣最強熱區。

「三重新市政特區」擁有多項建設利多，其中新北市政府第二行政中心已動工，預計2026年年底完工。（圖/甲山林集團 提供）

【預售交易量名列前茅 三重房市表現居新北市之冠】

根據新北市政府最新公布今年Q1預售屋實價登錄情形，共揭露2894件，總成交達金額505.7億，新北市地政局地價科長蕭湘君表示，其中三重區以838件申報件數、成交總金額157.5億元居新北市之冠，且已連2季奪冠，價格部分，三重蛋黃區預售屋成交單價以每坪60~70萬元占比近5成最高。

再觀察三重買賣移轉棟數，近7年來連年成長，從105年的2941棟逐步遞增，108年破4千棟、109年則站上5千棟大關，去年全年來到5636棟。觀察今年5月單月表現，單月即近600棟，相較4月更有57.37%大幅成長，從實價登錄、買賣移轉棟數等各項數據皆在在顯示三重買氣傲視全台。

21世紀不動產三重重新加盟店首席經理陳仲豪指出，因新北市三重區與台北只有一橋之隔，房價相較板橋、新店、中永和等區域親民許多，在目前擁有的9座橋梁中，忠孝橋、中興橋、台北大橋、中山高速公路4座橋梁都能直通台北，迅速串聯雙北生活圈，且三重生活機能良好，無論是商圈、學校、公園一應俱全，近幾年更有機場捷運、環狀線、新北第二行政中心等建設利多加持，「高CP值房價凹陷區」的優勢持續吸引不少民眾進入三重房市。

【三重6大生活圈比一比 「新市政特區」立地條件百年一遇】

從各項數據皆佐證三重是不墜的買氣與房價保值性，而三重有新市政特區、菜寮、天台、五華以及仁義、重陽重劃區共6大生活圈，購屋族該如何選擇置產標的？觀察6大生活圈重大建設利多，新市政特區擁有興建中的第二行政中心、東森電視總部，以及鄰近424公頃新北大都會公園、新北科技園區等，一次匯聚市政中心、科技園區、軌道交通以及水岸都會公園等多項重大利多，在6大生活圈中脫穎而出，也因此放眼三重區乃至整個北台灣生活圈，立地條件皆被市場譽為百年一遇。

被市場專家一致點名的三重新市政特區，擁新北市第二行政中心動工利多，為近年來北台灣最具指標性的公共建設之一，預計在2026年年底完工，興建地上26樓、地下4樓，將提供3萬2000坪第二行政中心辦公空間、容納3000名市政員工並興闢千坪市民廣場，未來將串聯新板特區的第一行政大樓、新莊副都心的中央合署辦公大樓，建構新北市3大發展軸心，全面翻轉新北市樣貌。

三重新市政特區鄰近占地424公頃全台最大的新北大都會公園，面積約為16座大安森林公園，是全台最大的河濱公園。（圖/甲山林集團 提供）

【匯聚行政、科技、交通、水岸重大利多 全面翻轉新北市樣貌】

特別的是，「地段可以再造、景觀無法複製」，三重新市政特區鄰近占地424公頃全台最大的新北大都會公園，從南到北規劃7大空間，包括入口堰生態區、生活體驗區、都會親水區、左岸運動休閒區、右岸運動休閒區、自然體驗區及出口堰生態區，占地面積約為16座大安森林公園，是全台最大的河濱公園，甚至比美國紐約中央公園大1.25倍。

綜觀「新市政特區」各項條件可說是百年一遇，尤以預售案「都廳大院」捷運先嗇宮站到站即到家最為指標，為三重新市政核心內唯一造鎮計畫，第一期靠近東森電視總部；第二期則緊鄰新北市第二行政中心，無論是立地條件與未來發展性，都在北台灣首屈一指，放眼雙北都市計畫不會再有下一座，目前房價僅約6字頭，對比周邊新案動輒百萬單價屬於房價凹陷區，因此以單周看屋客平均破百組的亮眼表現帶領三重成為買氣最強熱區。

位屬房價凹陷區的「都廳大院」僅6字頭，以單周看屋客平均破百組的亮眼表現，帶領三重成為買氣最強熱區。（圖/甲山林集團 提供）

「都廳大院」第一期基地面積達4562坪，規劃地上28樓、地下6樓建築，設計20~45坪2~4房，社區規劃多元休閒設施。建材配備亦相當完整，包括HONEYWELL反逆洗濾水器、長庚諧振活水系統、STUDOR正壓調節器、錦鋐氣密窗、5+6mmLow-E玻璃、Poll-tex防霾紗窗、太格隔音木地板等頂級配備。接下來還有第2期要登場，待建設逐步到位，三重新市政特區將成為新板特區接班人，6字頭價位確實是相對低點，因此吸引自住客、置產客積極搶進。

都廳大院

貴賓專線：(02)2995-8666

接待中心：三重區重新路五段 (捷運先嗇宮站3號出口)