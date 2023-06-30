俄羅斯入侵烏克蘭遭西方制裁，七大工業國集團（G7）對俄油實行每桶60美元的價格上限，但根據美國財經媒體報導，俄羅斯主要原油的售價，其實遠低於國際基準以及G7的規定，預估每月約有9億美元（折合約280億元新台幣）的巨額資金，流入一些「神秘中間人」的手中。

根據大宗商品市場價格評估機構Argus Media資料，本月迄今，在波羅的海港口普里莫斯克出口的俄羅斯烏拉爾原油，每桶價格為52美元，此價格低於西方設定的上限。

Argus資料亦顯示，本月迄今，烏拉爾原油價格平均比市場價格低了大約23美元。市場分析，俄羅斯原油交易價格明顯比布蘭特原油低，且由於許多俄油買家迴避相關機制，使俄油的市場價格更不透明。

6月以來，俄羅斯的原油出口價格與印度進口價格的價差，每桶約為12美元。報導提到，這種利差規模很重要，把價差乘以出口總量，每月估計約有9億美元流入中間人，即貿易商、船舶經紀人和油輪船東手中。

值得關注的是，印度在過去一年已成為俄油的主要買家，但外媒分析，印度的買油狂潮將會降溫的3大關鍵原因，主因在於印度煉油廠有基礎設施等問題。此外，印度也憂心如果長期購買俄羅斯原油，恐損害與中東合作夥伴的供應關係；而且印度政府也要顧及美國的壓力，畢竟美國制裁俄羅斯的用意就是要讓其收入最小化。