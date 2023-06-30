大陸電動車巨頭比亞迪（BYD）打敗美國大廠特斯拉，成為新加坡今年前五個月最暢銷電動車。比亞迪也乘勝追擊，7月將設立該品牌在新加坡的首個商場展示廳，拓展業務。

新加坡陸路交通管理局最新數據顯示，比亞迪今年前五個月註冊303輛電動車，是當地最熱賣的電動車品牌，其次為特斯拉283輛，排名第三則是BMW249輛。

德國Opel、瑞典Volvo分居第五和第六，首度闖進前10，替代去年全年總銷量排行第九的Blue Car與第10的奧迪。

2022年7月，比亞迪宣布進軍新加坡的乘用車市場，不到一年時間成為新加坡最受歡迎的新能源汽車品牌之一，其中以Atto 3和e6兩款車型銷售最好。

新加坡比亞迪總裁黃椿荃回覆《聯合早報》詢問時表示，銷量激增除了代表商業成功，也肯定比亞迪在創造更環保未來所作出的努力。

比亞迪跨入新加坡市場已10年，成功將計程車、旅遊巴士、公車巴士、卡車及商品物流車等新能源汽車帶到當地。