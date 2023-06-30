美國太空總署（NASA）執行的阿提米絲（Artemis program）任務，預計在2025年重返月球，一旦登月成功，除了有利於未來火星探索，更要大量開採月球潛在資源，最先從氧氣和水開始，最終可能擴展到鐵和稀土，並於2032年開挖月球土壤，進一步吸引商業投資。

路透報導，NASA目前正在進行阿提米絲計畫，預計2025年之前重返月球。透過這個任務，NASA將學習推動未來火星載人登陸之旅，並尋求太空的商業機會。

在NASA有35年工作經驗的火箭科學家桑德斯（Gerald Sanders）表示，NASA正在尋求月球量化潛在資源，包括能源、水、土壤、稀土和鐵礦等，進而吸引商業投資。

他說，開發月球資源，將是降低太空成本、發展循環經濟的關鍵，NASA正在努力勘探，了解月球的資源狀況，以降低風險，從而讓外部投資更具價值，促進開發和生產。

NASA將在7月前發射測試鑽探機，計畫在2032年大規模挖掘月球土壤及風化層，並建立試驗性質的加工廠。桑德斯強調，「我們實際上只挖掘表面。」

NASA預計，月球挖礦的首批客戶將是商業火箭公司，他們可以利用月球資源獲取寶貴的燃料或氧氣。