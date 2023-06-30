一名牙買加網友日前在網路上分享數學題目，這道題目只寫一句話，為選擇題，詢問答題者哪個時間「最接近午夜」，結果引發網友熱議。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，牙買加網友「@yawdmontweet」22日在推特分享一道數學題目，稱自己「想破頭」。

這道題目只有一行：「哪一個時間最接近午夜？」下方一共有4個選項：A，11：55 a.m.；B，12：06 a.m.；C，11：50 a.m.；D，12：03 a.m.。

Jah know start diss a hurt mi head pic.twitter.com/ptYFtS9DSx — Minister of Foolishness 🇯🇲 (@yawdmontweet) June 21, 2023

報導指出，這道題目讓數千名網友相當困惑。許多網友理所當然回答D，因為代表只超過午夜3分鐘，認為題目「很簡單」。一名網友解釋，選項A和C的時間點都是在白天。

正確答案確實是D，因為D選項只超過午夜零時零分3分鐘，A選項距離午夜還有12小時又5分鐘，B選項超過午夜6分鐘，C選項距離午夜還有12小時又10分鐘。

不過也有許多網友爭論答案是A，他們對題目有不同解讀，主要的癥結點在於題目的措詞，認為A選項實際上只「距離」午夜12小時又5分鐘，B選項「距離」午夜23小時又54分鐘，C選項「距離」午夜12小時又10分鐘，D選項「距離」午夜還有23小時又57分鐘。

選擇答案D的網友認為，這道題目只問「接近」程度，不需要考量時間序。