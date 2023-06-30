總統府發言人Kolas Yotaka驚爆去年花蓮縣長選舉期間，與貼身保護的李姓已婚隨扈陷入不倫戀。甚至國民黨前台南市議員謝龍介不滿指出，先前被爆出外遇的衛福部次長王必勝不僅沒有離開原本職位，甚至還可以升官，批評賴清德處事不公、雙標。對此，中天《盧秀芳辣晚報》29日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對於Kolas和王必勝都陷入不倫戀，但下場卻大不同，許多人認為「現在這個議題比起性別差異的問題，比較大在於這個人有沒有背景，不管男女」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》29日由「辮子妹」進行街訪，對於Kolas和王必勝都陷入不倫戀，但下場卻大不同，許多民眾紛紛認為「當然不可以這樣，因為升官發財就會繼續外遇，然後所有男生就會學他，這樣不行」、「我以後也要當官員，當官員那麼爽，有錢還可以外遇，名利雙收」、「要他下台吧，做了不該做的事情」、「這兩條的規則是有點變相雙標，會給人家的觀感不這麼好」、「他們是有權力的人，有權力就會作怪」。

但也有部分民眾認為，「社會對女生好像比較不公平」、「背後有人啊」、「為什麼這樣性別不平等呢？」、「只要是執政黨想要保護自己人，我覺得是非常合理的事情」、「現在這個議題比起性別差異的問題，比較大在於這個人有沒有背景，不管男女」。