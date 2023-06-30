2024總統大選戰況激烈，但藍營民調上卻暫時呈現落後態勢，引發藍營支持者焦慮。然而新北市長、國民黨總統參選人侯友宜27日早卻拋出震撼彈，稱已延攬國安會前秘書長金溥聰加入競選團隊。對此，前立委郭正亮29日就表示，「金溥聰真的是很厲害的競選戰略家，接下來就看侯友宜脫胎換骨的演出」，引發討論。

郭正亮29日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「大概就是金溥聰操刀了，來當執行長，這個陣仗擺出來，侯友宜7月23日的提名應該是穩住了，換侯是不可能的，因為連當年最大受害人洪秀柱都講了，說不要再打換柱2.0，這個盤大概確定就是他了」，郭正亮更認為還有另外一個效應，就是「郭台銘會降溫了」。

郭正亮接著說，「因為國民黨坦白說都上桌了，郭比較難，除非民進黨幫他連署，但那玩起來就不熱了，不然憑什麼跟柯文哲談？」最後郭正亮強調，「金溥聰真的是很厲害的競選戰略家，金溥聰的節奏會蠻快的，是快、狠、準有名的，他以前幫馬英九還自己做民調，所以他知道哪些地方自己該用力，接下來就看侯友宜脫胎換骨的演出」。