繼去年10月實施晶片禁令後，傳美國政府最快7月初再頒布新晶片出口禁令，鎖定輝達（NVIDIA）旗下A800晶片在內的AI晶片，輝達執行長黃仁勳可能得再出招突破拜登禁令限制。前駐紐西蘭代表介文汲29日在《新聞大白話》節目指出，如同大陸國務院總理李強所說，去依賴、降風險是偽命題，其實就是對中國大陸進行經貿圍堵。美國是否說一套做一套，就看7月初是否會把NVIDIA、美光現行銷售到大陸的GPU、AI晶片禁掉。

介文汲提到，就《華爾街日報》所報導的，美國有可能在7月有一份新的對中國大陸晶片的禁令，主要是跟AI人工智能有關的禁令，說中國大陸可能會用人工智能竊取美國的商業跟國防機密。那影響最大的就是黃仁勳NVIDIA的GPU圖形晶片。

介文汲表示，這種晶片本來美國是要禁的，那時候黃仁勳的NVIDIA就說，我們設計另外一款晶片，符合美國法令的規格，發明一種專門給中國大陸用的晶片，這是黃仁勳解決美國對大陸，不管去風險也好、脫鉤斷鏈也好的對策。但美國商務部7月初就會公布新一輪的禁令，很可能就會把黃仁勳現在還在對大陸銷售的GPU晶片也切斷。

介文汲指出，大陸國務院總理李強說，不管降依賴、去風險，其實都是偽命題，只是說法不同而已，對中國大陸進行經貿圍堵的做法還是沒有變。最近的夏季達沃斯論壇等，都在對美國的去風險說法提出強烈質疑，就看美國是不是說一套做一套。

介文汲強調，現在就看7月初美國商務部，對黃仁勳的NVIDIA還有美光的，幾款還可以銷售到大陸市場的GPU及AI相關晶片，是不是會禁掉，如果說禁掉的話，那真的就如李強說的，去風險根本就是一個名詞的轉換，實質沒有變。